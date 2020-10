Başkan Erdoğan'dan Macron'a: Senin zihinsel tedaviye ihtiyacın var...

Erdoğan, konuşmasında en sert tepkiyi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a gösterdi, 'Zihinsel tedaviye ihtiyacın var ' dedi.



Avrupa'da yükselen İslamofobi'ye de değinen Başkan Erdoğan, 'Avrupa faşizmi yeni bir safhaya ulaştı' değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Azerbaycan'a, 'Çatışmalar dursun' diyen ülkelere de sert çıktı, 'Riyakarlığın dik alasıdır' dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan burada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayseri'nin Türkiye ve dünyada bir marka haline geldiğini söyleyen Başkan Erdoğan, 2023 ve 2053 vurgusu yaptı. Erdoğan'ın gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam düşmanlığını tavan yaptıran hamleleri de vardı. Erdoğan, Macron'a çok sert çıktı, 'Zihinsel anlamda bir tedaviye ihtiyacın var' dedi.



Erdoğan'ın tepkisinden nasibini alan ülkelerden biri de Almanya oldu. Erdoğan, Almanya'da camiye yapılan polis baskınına sert tepki gösterdi, 'İzahı olamaz' ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Avrupa'da yükselen İslamofobi'ye de dikkat çekti., 'Avrupa faşizmi yeni bir safhaya ulaştı' dedi. Erdoğan, Azerbaycan'a destek verdi, Ermenistan'a yüklendi.



'BU SABAH ALİYEY KARDEŞİMLE GÖRÜŞTÜK'



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Azerbaycan televizyonunda spiker kardeşimin gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım ve şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz, işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.



'KAYSERİ'DE 100 BİN EVİ DÖNÜŞTÜRDÜK, GECEKONDU KALMADI'



Kayseri girdiğimiz he seçimde önüne arkasına, sağına soluna bakmadan yanımızda yer aldı. Girdiğimiz her savaşta göğsünü siper etmekten kaçınmadı.



Kayseri'de belediyelerimiz ve TOKİ vasıtası ile 20 yılda 100 bin konutu dönüştürdük. Kayseri, gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Kayseri'nin kendisi dünyada bir marka haline gelmiştir. 2023'ün sembolü olan bu şehrimizin, 2053 vizyonumuzun da sancaktarlığını yapacağına inanıyorum.



İlk kongremizi Şırnak'ta yaptık. Büyükşehir olarak ilk kongremizi ise Kayseri'de yapıyoruz. Yarın da inşallah Malatya'da olacağız.



'BÖLGEDEKİ HER KRİZDE KENDİMİZİ BULMAMIZIN NEDENİ HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞIMIZDIR'



Türkiye kalkınma hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyor. Çarpık küresel yönetim düzeni, siyasi, insani ve ekonomik krizlerle zaten yalpalıyordu. Salgın ile bu süreç daha açık bir şekilde görüldü ve hızlandı. Gelişmiş denilen devletlerin kendi vatandaşlarına bile faydalarının olmadığını hep birlikte müşahade ettik. Türkiye bu süreçte hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor. Bölgedeki her krizde kendimizi bulmamızın sebebi asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızdır.



'KAYSERİ'DE 2016 YILINDA 15 ASKERİMİZE YAPILAN SALDIRININ FAİLLERİNDEN BİRİNİ SAKLANDIĞI İNİNDE BULDUK, GETİRDİK'



Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz. 2016 aralık ayında Kayseri'de şehit edilen 15 askerimize yapılan saldırının faillerinden birini saklandığı ininde bulup ülkemize getirdik. Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım?



'TÜRKİYE SINIRLARINDA TERÖR BATAKLIĞI, TERÖR DEVLETİ KURULMASINA ASLA İZİN VERMEYECEKTİR'



Bakıyorsunuz Suriye'nin Irak sınırında bir terör devleti kurma gayreti var. Açıkça söylüyorum. Türkiye sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, terör devletin kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla, diğer alanlarda iş birliği ile ilgisi bulunmuyor. Karşımızdakiler gerçekten müttefikimiz ise onlardan bunun tabii neticelerine saygı duymalarını bekleriz.



'AKDENİZ'DE DOĞALGAZ İÇİN ÜMİDİMİZİ ARTIRDI'



Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin şımarıklıklarına teslim olunması yerine hakkın yanında yer alınması gerekiyor.



Karadeniz'de bulduğumuz 80 milyar dolara tekabül eden doğalgaz kaynakları Akdeniz'de ümitlerimizi artırmıştır. Bu bölgeden de müjdeler bekliyoruz.



'MACRON'UN ZİHİNSEL TEDAVİYE İHTİYACI VAR'



Libya'da Fransa başta olmak üzere darbecilere destek veren hiçbir ülkenin dünyanın diğer yerlerindeki demokrasi mücadeleleri konusunda tek kelime söz etme hakkı kalmamıştır. Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir ya, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. Macron'un yolunun uzun olduğunu sanmıyorum, Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki, kendine kazandırsın.



MİNSK ÜÇLÜSÜNE ÇOK SERT TEPKİ: FELAKETLERİN ARDINDA BUNLAR VAR



İşte şu anda Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında bunlar var. Minsk Üçlüsü içerisinde yer alıyorsun. Bugüne kadar ne yaptınız? Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz, barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Dürüst değilsiniz. Türkiye dürüst olarak kardeşlerinin yanında yer aldı, bundan sonra da yer almaya devam edecektir. Ermenilerin saldırısı ile başlayan çatışmalar Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarının kurtarma mücadelesine dönüşmüştür. İnanıyorum ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu mücadeleden zaferle çıkacak. Çatışmalar dursun demek riyakarlıktır. Kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.



'ALMANYA'DA CAMİYE POLİSLERLE YAPILAN BASKININ İZAHI OLAMAZ'



Almanya'da bir camiye polislerle yapılan baskının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini biz Hıristiyanların mabedlerine yaptık mı? Yapmadık, yapmayız. Bizim karakterimizde böyle bir anlayış yok. Bunların liderleri ile görüştüğümüzde, 'Nasıl oldu ya?' derler. Bütün kayıtlar ortada. Bunlarda özgürlük diye bir şey yok. Laiklik diye de bir şey yok. Hep yalan. Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Avrupa'daki 6 milyonu aşkın vatandaşımızın ve Müslüman toplumun tamamının huzurlu bir şekilde yaşaması için her türlü gayreti göstermekte kararlıyız.



Türkiye pek çok cephede büyük bir mücadele verirken ülkemize karşı husumet cephesinin bayraktarlığına soyunanların üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz bu kayıpları başka yerlerden fazlasıyla telafi ederiz. Bu kirli oyunları tarihin hükmüne havale ediyoruz.