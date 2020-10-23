Trump'tan Sudan kararı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdi.



İSRAİL VE SUDAN İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME KARARI ALDI



ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.



NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Sudan'ı 335 milyon dolar ödemesi durumunda 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağını ifade etmişti. Sudan Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde 335 milyon doları ABD'ye ödemişti.