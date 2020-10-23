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Sarkisyan Macron'un sarayında!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile buluştu. Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ana gündem maddesiydi.

Dünya / 23 Ekim 2020 Cuma 00:11
Sarkisyan Macron'un sarayında!

Azerbaycan Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan vurdukça Ermenistan devlet yöneticileri kendilerine yandaş olan Fransa gibi ülkelerin yanında alıyor. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile buluştu. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ele alındı. Macron, Sarkisyan ile bir araya gelmeden önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Emmanuel Macron ve Sarkisyan arasındaki görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.




FransaErmenistanAzerbaycan

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