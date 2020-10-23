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Putin'den flaş Erdoğan sözleri!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki projelerin Erdoğan sayesinde gerçekleştiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor." dedi.

Dünya / 23 Ekim 2020 Cuma 10:33
Putin'den flaş Erdoğan sözleri!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferansla katıldığı Uluslararası Tartışma Kulübü Valday'ın toplantısında yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Türkiye ile Fransa arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikte Rusya'nın arabulucu olması gibi bir pozisyonu olup olmayacağı konusundaki bir soruyu cevaplayan Vladimir Putin, ülkesinin hem Fransa hem de Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

“Onunla ortak dilde konuşulabilir'

Putin, 'Fransa ile tam teşekküllü olmasa da iyi ve sürdürülebilir ilişkilerimiz var. Türkiye ile iş birliği hacmi büyüyor. Türkiye bizim komşumuz. Hem Türkiye hem de Rusya için ilişkilerimiz önemlidir. Bu durumda iki ülke arasında bizim arabuluculuğumuza ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Hem Türkiye hem de Fransa gibi ülkeler ilişkilerini kendileri çözebilir. Erdoğan'ın pozisyonu sert gözükse de onun esnek olduğunu biliyorum. Onunla ortak dilde konuşulabilir. Bu yüzden bu durumun da iyileşeceğini umuyorum.' dedi.

“Baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor'

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden de bahseden Vladimir Putin, ikili ticaret hacminin 20 milyar dolardan fazla olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin bu iş birliğinin devam etmesinden yana olduğunu ifade eden Putin, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor. Onunla çok kısa sürede TürkAkım projesini gerçekleştirdik. Fakat Avrupa ile bunu hızlı şekilde yapamıyoruz.' diye konuştu.

'Böyle bir ortakla çalışmak çok hoş ve güvenli'

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini gerçekleştirme konusunda Avrupa ile sorunlar yaşadıklarını anımsatan Vladimir Putin, 'Halbuki Türkiye ile tepkilere rağmen kendi milli değerlerimizi anlayarak bunu (TürkAkım projesi) çok hızlı yaptık. Erdoğan, 'bunu gerçekleştireceğiz' dedi ve biz bunu gerçekleştirdik. Türkiye, askeri teknik iş birliği alanında da S-400 sistemini almayı kararlaştırdı ve satın aldı. Böyle bir ortakla çalışmak çok hoş ve güvenli.' değerlendirmesinde bulundu.

FransaRecep Tayyip Erdoğan

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