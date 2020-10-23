USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,41

Önce destek sonra ihale!

İhtiyacı olduğu her platformda CHP'li İmamoğlu'na açıkça destek veren tiyatrocu Sunay Akın'ın bu emekleri karşılıksız kalmadı. İmamoğlu, İBB kasasından Sunay Akın'ın da payını ayırdı ve öteden beri yaptığı gibi belediye kaynağını ünlü tiyatrocunun cebine akıttı.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 17:23
Önce destek sonra ihale!

Seçim dönemlerinde ve oluşturmaya çalıştığı algı operasyonlarında sanatçılar adına CHP'li başkana açıkça destek veren tiyatrocu Sunay Akın ile İmamoğlu arasındaki çıkar ilişkisi ortaya çıktı.

Haydarpaşa-Sirkeci Garı'ndaki bazı işyerlerinin ihale yoluyla kiraya verilmesinde İBB ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yaşanan polemiğe taraf olan ve safını İmamoğlu'ndan yana belirleyen Sunay Akın'ın bu tavrı neden aldığı netleşti. İlçe belediye başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi etkinliklerinden İmamoğlu sayesinde kazanç elde eden Sunay Akın'a İBB kapıları da sonuna kadar açıldı. Tiyatrocu Akın, son iş kazancını 50 bin TL. olarak hanesine yazdırdı. İkili arasındaki çıkar ilişkisine dayalı bu gelişme ise bir sanatçı duruşundan ziyade menfaatte buluşma olarak algılandı.

Tiyatrocu Sunay Akın, İBB'den daha iyi teklif vererek kiralama ihalesini kazanan şirkete ve bakanlığa savaş açan İmamoğlu'na tam destek vermiş, İmamoğlu'nun, “Bu işi İBB'ye vermezler, başka bir arayış içine girerlerse Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın kapısının önünde beklerim” şeklindeki sözlerine, “Ben de oradayım” diyerek algı operasyonun parçası olmuştu. Sunay Akın'ın bu koşulsuz desteğinin arkasında yatan rant beklentisi ise belediye şirketi Kültür A.Ş.'den aldığı işle karşılanmış oldu.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

FETVA VERMEK VE SORULAN HER SORUYA BİLMEDEN AHMAKÇA

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı