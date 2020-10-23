Önce destek sonra ihale!

Seçim dönemlerinde ve oluşturmaya çalıştığı algı operasyonlarında sanatçılar adına CHP'li başkana açıkça destek veren tiyatrocu Sunay Akın ile İmamoğlu arasındaki çıkar ilişkisi ortaya çıktı.



Haydarpaşa-Sirkeci Garı'ndaki bazı işyerlerinin ihale yoluyla kiraya verilmesinde İBB ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yaşanan polemiğe taraf olan ve safını İmamoğlu'ndan yana belirleyen Sunay Akın'ın bu tavrı neden aldığı netleşti. İlçe belediye başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi etkinliklerinden İmamoğlu sayesinde kazanç elde eden Sunay Akın'a İBB kapıları da sonuna kadar açıldı. Tiyatrocu Akın, son iş kazancını 50 bin TL. olarak hanesine yazdırdı. İkili arasındaki çıkar ilişkisine dayalı bu gelişme ise bir sanatçı duruşundan ziyade menfaatte buluşma olarak algılandı.



Tiyatrocu Sunay Akın, İBB'den daha iyi teklif vererek kiralama ihalesini kazanan şirkete ve bakanlığa savaş açan İmamoğlu'na tam destek vermiş, İmamoğlu'nun, “Bu işi İBB'ye vermezler, başka bir arayış içine girerlerse Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın kapısının önünde beklerim” şeklindeki sözlerine, “Ben de oradayım” diyerek algı operasyonun parçası olmuştu. Sunay Akın'ın bu koşulsuz desteğinin arkasında yatan rant beklentisi ise belediye şirketi Kültür A.Ş.'den aldığı işle karşılanmış oldu.





