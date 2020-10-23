O borçlara yapılandırma geliyor!

Son dakika... Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacağı açıklandı. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi. Devlet 500 milyar liralık alacağını bu şekilde yeniden yapılandırmış olacak.