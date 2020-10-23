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MIT’ten koronavirüsü öldüren hamle!

ABD’de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanları elektirikle çalışan bir yüz maskesi geliştirdi. Kullanıcılarının sıcaklığı hissetmemesi için yalıtkan bir maddeyle kaplanan maskede bulunan bakır levha 90 dereceye kadar ısınarak havadaki yeni tip corona virüsü (Covid-19) öldürüyor.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 14:09
MIT’ten koronavirüsü öldüren hamle!

Bilim insanları filtrelemek yerine, havayı 90 dereceye kadar ısıtılmış ince bir bakır ağdan geçirerek corona virüs parçacıklarını öldürebilen bir yüz maskesi geliştirdi.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarfından geliştirilen maske, sıcak metal filtrenin kullanıcı taraftan rahatça giyilebilmesi için ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandı.

Bununla birlikte, elektrikle çalışan ve bir bataryaya sahip olan maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiği aktarıldı. Araştırmacılar sıcak maskenin, özellikle corona virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastane ortamları ve toplu taşıma araçları için ideal olduğunu söyledi.

Biraz daha pahalı olacak
Maskenin tasarımı için patent başvurusunda bulunan bilim insanları, ticari kullanımın onaylanmasının ardından, elektirkli maskenin fiyatının piyasadaki diğer kullan-at ve bez maskelerden biraz daha pahalı olabileceğini belirtti. Ancak, maske çok yüksek sıcaklığa ulaştığı için sterile edilmesi ve ya da değiştirilmesi gerekmediğinden uzun vadede ekonomik bir çözüm olacağı ifade edildi.

Araştırmacılar, medRxiv'te yayımlanan çalışma kapsamında, corona virüs partiküllerini maskeden içeri veya dışarı nefes alırken etkisiz hale getirmek için ibakır levhanın ulaşması gereken optimum sıcaklığın 90 derece olduğunu belirledi.

Çift taraflı öldürücü etki
Makalenin yazarı ve kimya mühendisi Samuel Faucher, 'Günümüzde maskelerin büyük çoğunluğu, parçacıkları boyuta veya elektrik yüküne göre filtreleyerek çalışıyor. Ancak, sıcak maske tamamen yeni bir konsept. Virüsün dış katmandan geçmesine izin veriyor ancak kullanıcıya ulaşmadan önce onu öldürüyor. Aynı durum maskeyi takan enfekte biri nefes verdiğinde de geçerli. Hava iç katmadan geçiyor, ancak maskeden dışarı çıktığında virüs etkisiz hale gelmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

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