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CHP'de sansür tartışması! İnce'nin fotoğrafı kesildi mi?

Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yan yana olmalarına rağmen basına servis edilen fotoğrafta kırpılmış fotoğrafın kullanılmasına İnce çok sert tepki gösterdi. İnce'nin tepkileri sonrası CHP'de sansür tartışması alevlendi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise sansür iddialarına yanıt verdi.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 23:18
CHP'de sansür tartışması! İnce'nin fotoğrafı kesildi mi?

Küskün CHP'li Muharrem İnce ve CHP Yönetimi arasında sular bir türlü durulmuyor. 

Takvim'de yer alan habere göre; Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yan yana olmalarına rağmen basına servis edilen fotoğrafta kırpılmış fotoğrafın kullanılmasına İnce çok sert tepki gösterdi. İnce'nin tepkileri sonrası CHP'de sansür tartışması alevlendi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise sansür iddialarına yanıt verdi.



'Sayın Muharrem İnce gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde Sayın Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu fotoğrafın kesilmesi ile ilgili 'partide bölücü kimmiş herkes gördü yorumunu' yaptı. Bu açıklamaya ilişkin değerlendirmeniz nedir?' sorusu üzerine Öztrak, camide çekilen bir fotoğraf ve video olduğunu belirtti.



Öztrak, 'Eğer hakkaten buradan bir bölücülük, niza çıkarılmak isteniyorsa aynı durumun videoda da olması gerekir. Ben sordum, bu kesilmiş olan bir resim değil, bu o açıdan çekilmiş olan bir resim.



Dolayısıyla Genel Başkanın ve etrafının o hali gözüküyor. Videoda ise etrafındaki diğer kimselerin de resimleri ortada. Ben bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum.' dedi.

Kemal KılıçdaroğluFaik ÖztrakMuharrem İnce

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