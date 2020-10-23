Cezaevinde yangın paniği!

Kütahya'da cezaevinde çıkan yangına müdahale ediliyor.



Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangına müdahale edildi.



Yangında herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.