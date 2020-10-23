Bayramov, Pompeo ile görüştü!

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelerek bir toplantı yaptı. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sürerken, ülkeler arası diplomasi trafiği de devam ediyor.



GÖRÜŞME YAPILDI



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi.



İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI



Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafındaki son durumun görüşüldüğü, Ermenistan tarafının yapıcı olmayan politikası, Azerbaycanlı sivillerin hedef alınması ve Ermenistan'ın yurt dışından paralı asker ve teröristleri getirerek savaşa dahil etmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Bakanlık, görüşmede ayrıca Azerbaycan-ABD ikili ilişkilerinin de ele alındığını açıkladı.