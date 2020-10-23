Bakan Koca son bilançoyu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.



Bakan Koca yaptığı paylaşımda; 'Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.' ifadelerini kullandı.



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