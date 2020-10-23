Bakan Koca'dan kritik açıklamalar!

Bakan Koca'nın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;



'Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere birlikteyiz. Bilindiği gibi bu çalışma sadece hasta tedavi ederek başarıya ulaşmaz. Önce durum değerlendirmemizi yaptık. Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Tedbirlere uyun. Tedbirlere uymazsak başarıyı yakalamamız gecikebilir. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz.



KORONAVİRÜS TÜRKİYE'DE TIRMANIŞA GEÇMİŞTİR



Son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri akşamki açıklamada paylaşacağız. Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir.



İSTANBUL'A ÇOK ÖNEMLİ UYARI!



Buradan İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ını bulmuş durumda. Haftasonundan başlayarak 5 gün istanbul'da olacağım. Vatandaşlarımız özellikle İstanbullular gerekirse daha fazla fedakarlıklarda bulunarak koronavirüs ile mücadele kapsamındaki tedbirlere uymalıdır.



'BURSA KRİTİK GÜNLER YAŞIYOR! VAKA 3 KATINA ÇIKTI'



Bursa için alınan son dakika bilgisine göre şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır.

