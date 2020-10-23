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Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerlerin ilk sözü o oldu...

Ermenistan ordusunun işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, bölgede bir grup Ermeni askeri esir aldı. Görüntülerde, esir alınan Ermeni askerlerin "Karabağ Azerbaycan" dediği görülüyor.

Dünya / 23 Ekim 2020 Cuma 10:56
Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerlerin ilk sözü o oldu...

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleşen savaşta Azerbaycan güçleri büyük ilerleme kaydetti. Son dakika bilgisine göre Karabağ'ın İran sınırı tamamen Azerbaycan kontrolüne geçti.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna karşı destan yazıyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar ikinci ateşkese rağmen devam ederken, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda esir alınan Ermenistan askerlerinin 'Karabağ Azerbaycan' dediği anlar kameraya yansıdı.

Son dakika! Teslim olan Ermeni askerlerinden 'Karabağ Azerbaycan' sloganı | Video

BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORLAR

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve altyapısına ciddi zarar verildiğini ve Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

ErmenistanAzerbaycan

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