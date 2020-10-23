Ankara'da skandal: Rüşvet vermezsen cezayı yersin!

Bacanlılar İnşaat Mayıs ayında Ankara ANFA'da 1.ve 2. Bölge ağaç kesim ihalesini yüzde 82 kırımla kazandı. İşe başlamanın ve para kazanmanın hayalini kurarken engelle karşılaştı. Bacanlılar İnşaat'ın sahibi M.B'nin iddiasına göre bu işi yapmaları için ANFA'daki danışman kendisinden 500 bin TL istedi. Rüşveti kabul etmeyen M.B'ye evrak eksik diyerek 332 bin TL ceza kesildi.



M.B yapı araçlarının belediyenin garajında olduğunu, ceza yazmak için bahane ürettiklerini söyledi. Sorunu çözmesi için M.B eski genel müdüre gitti. Genel müdür yardımcı olmadı. Başkan Mansur Yavaş'tan randevu istedi ancak randevu verilmedi. M.B olayı mahkemeye taşımak istiyor harç parası yok. İşçilere maaş ödeyemeyen M.B bankadan kredi çekip işçilerin maaşlarını öyle ödedi. Cezayı ise evini satıp ödeyecek. Twitter'dan sesini duyurmaya çalışan M.B'ye kimse dönüş yapmadı.



HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMI İTİRAF ETTİLER



M.B başına gelenleri şöyle anlattı: 'ANFA'dan mayıs ayında Ankara 1. ve 2. Bölge ağaç kesim ihalelerini aldık. Sözleşmemizi yaptık, işimize başlayacaktık, engel oldular. Mecit Bey diye bir danışman vardı. Sizin bu işi yapmanız için bize 500 bin TL vermeniz lazım dedi. Ben itiraz ettim. Partilerin masrafı oluyormuş o parayı bunun için istemiş. Bana katlanırsın o zaman dedi.



Ben de neye katlanacağım katlanırsam siyasi kriz çıkarırım dedim. Tartıştık. Odadan ayrıldım. Haziran'da görüştük. İş başı yaptırmadılar, her türlü zorluğu çıkardılar. Sorunları eski genel müdüre anlattık. Bize yardımcı olmaya çalıştı olayı anlayınca ama bazı çevreleri kıramadığı için bir şey yapamadı. Yerine Yıldırım Bey atandı. O da bu cezanın yersiz olduğunu biliyor. 'Teftişin baskısıyla bu cezayı yazdım haksız olduğumu biliyorum. Hakkın yeniyor ama bize de yukardan baskı geliyor' dedi. Bürokratlara bazı işleri yaptırmak için bir ekip kurmuşlar sanırım. Mecit beyefendinin önderliğinde. Sözde cezayı yapı aracımız yok diye kestiler taahhütnamesini vermemişiz. Ama bizim yapı araçlarımız belediyenin garajında. Ceza yazacaklar ya bahane ürettiler. Ama belgeyi verdik. Sanki biz işe başlayamamışız gibi ceza verdiler. İşe başlamamıza onlar engel oldu. Şuan para alamıyoruz. ANFA'ya 3 milyonluk iş yaptık aldığımız para '0'. Ceza bahanesi ile paramızı vermediler. ANFA'ya gidiyoruz ceza var veremeyiz diyorlar. Taksit yapın dedik onu da yapmadılar. Kuru ağaçların kesimini, budamasını biz yaptık. Zor durumdayız. 15 işçimiz var. Maaşları krediden ödüyoruz'



BELEDİYEDE ZATEN BİR KUTUPLAŞMA VAR



'Başımızın çaresine nasıl bakacağız, borcumuzu nasıl ödeyeceğiz onu düşünüyoruz. Geçen sene aynı işi aldım sorun yoktu. Bu sene yeni yönetim geldi. ANFA'da bir şeyler oldu. Danışman adı altında birileri geldi. ANFA'da Mecit Bey, Sibel Hanım, Mühendisleri Fadıl Bey bir ekip oluşturmuşlar. Herkese ceza kesiyorlar. Kimse konuşamıyor. Mansur bey'in ne kadarından haberi vardır bilmiyorum illaki kulağına gitmiştir. Belediyede zaten bir kutuplaşma var. Mansur bey'den habersiz bir çıkar çatışması var. ANFA zaten İYİ Parti'nin elinde. Teftiş kurulunu kullanarak bürokratlara baskı yapıyorlar''Mansur bey'e çok kez ulaşmak istedim, bizzat özel kalemi ile iletişime geçtim. Battım yardımcı olun dedim. Ama kimse sesimizi duymadı. Randevu istiyorum vermiyorlar. Yetkililer yardımcı olmuyor. Bu saatten sonra da zaten ümidim kalmadı. Hala çalışıyoruz ama işçiye para veremiyoruz. 15 işçimiz var. İşçiye maaşlarını bankadan kredi çekip ödüyorum. Mahkemeye gittiğimiz zaman hallolacak ama harç param yok. Mecburen evimi satıp ödeyeceğim. Yoksa mazot firması icraya vermek için bekliyor. 180 bin TL teminatımız var. 31 Aralığa kadar mecburen çalışacağız. Batmamız için iş vermiyorlar. Tek ekip çalıştırıyorlar, az iş veriyorlar. İşi biz alınca planları bozuldu. Ankara'da 9,5 milyonluk ağaç kesim işi çıkarmışlar. Dikim değil kesim. Ağaçları kesecekler. Ankara'da bu kadar ağaç yok ki '



İHALELER ADRESE TESLİM



MAĞDUR M.B., Büyükşehir'de yapılan ihalelerin adrese teslim yapıldığını belirterek, 'İhalelerde de davetiyeli işler çıkıyor. O da A firması B firması geliyor. Zaten A firması ihaleye gelmeden anlaşıyor. Televizyonun önünde teklif vermek şeffaflık değil. Şeffaf değil. Çiçek alım işlerine bakın. Çubuk 1 Barajına bakın' dedi.