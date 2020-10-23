AK Parti'den flaş açıklama...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert çıktı. Çelik, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



'Almanya'da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır. Demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanları saygıyla korunmalıdır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz.'



Çelik, ayrıca, 'Alman makamları Mevlana Camii'ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır.' dedi.