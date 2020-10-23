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ABD vize işlemlerini durdurdu

Türkiye'deki ABD misyonları tüm vize işlemlerini askıya aldı.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 15:15
ABD vize işlemlerini durdurdu

Türkiye'deki ABD misyonları tüm vize işlemlerini askıya aldı.
Büyükelçilik açıklamasında İstanbul'da yaşayan ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik saldırı ve kaçırma girişimi olabileceğine ilişkin güvenilir raporlar alındığı belirtildi. ABD vatandaşları uyarıldı.

Büyükelçiliği internet sitesinde yer alan duyuruda, 'Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar almıştır' ifadesi kullanıldı. ABD vatandaşlarına, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edildi. 'Kabalıktan kaçının, yabancıların uğrak yerlerinde tetikte olun' uyarısı yapıldı.

ABD'nin Türkiye'deki Büyükelçilik ve Konsolosluk binalarında tüm ABD vatandaşı olan ve olmayanlara yönelik tüm vize hizmetleri de geçici olarak askıya alındı.

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