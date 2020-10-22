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Trump'ın twitter hesabı hacklendi!

Hollandalı hacker Gevers, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek hesabını hackledi.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 22:23
Trump'ın twitter hesabı hacklendi!

Hollandalı hacker Victor Gevers, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabının şifresini 5'inci denemesinde doğru tahmin ederek hesabı hackledi.

Gevers, hesaba eriştiğini gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

Hollanda'da yerel yayımlanan De Volkskrant'ta yer alan habere göre, Trump'ın 87 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabının şifresi, Victor Gevers isimli bir hacker tarafından tahmin edilerek ele geçirildi.

Gevers, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amerika'yı yeniden harika yap" olarak bilinen "Make America great again" sloganın kısaltması "maga2020!"yi deneyerek Trump'ın hesabına eriştiğini bildirdi.

Haberde, Gevers'in, Trump'ın hesabına erişmeye çalışırken 5'inci denemesinde şifreyi çözdüğü de ifade edildi.

Hesapta iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin aktifleştirilmediği de bildirildi.

Gevers, "4'üncü denemeden sonra hesabın bloke olmasını bekliyordum ama herhangi bir ek bilgi sorulmadan 5'inci denememde şifreye ulaştım" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın hesabına giriş yapıp ekran görüntüsü alan Gevers, bunları aylık yayın yapan Vrij Nederland dergisi ile paylaştı.

Durumun anlaşılması üzerine Amerikan Gizli Servisi, Gevers'e ulaşarak, Hollandalı hackerdan bilgi aldı. Ardından ABD'li yetkililerin iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktifleştirerek Trump'ın Twitter hesabını daha güvenli hale getirdikleri ifade edildi.

Habere göre, Trump'a hesabına nasıl eriştiğini anlatan bir e-posta da yollayan Gevers, Trump'a daha güvenli bir şifre kullanması önerisinde bulundu.

Şirketlerin kendi sistemlerine sızması ve güvenliklerini test etmesi için anlaştıkları "Ahlaklı Hacker" olarak çalışan Gevers'in daha önce ele geçirdiği bilgiler arasında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan 2,7 milyon kişiye ait kimlik bilgilerinin de olduğu belirtildi.

Daha önce de tahmin edilmişti

Haberde, Trump'ın Twitter şifresinin daha önce de Hollandalı hackerlar tarafından ele geçirildiğine işaret edildi.

2016'da aralarında Gevers'in de olduğu 3 hackerin ele geçirdiği Trump'ın Twitter şifresinin "yourefired" (kovuldun) olduğu anımsatıldı.

Daha önce ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimlerin de Twitter hesapları hacklenmişti.

Bill GatesBarack Obama

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