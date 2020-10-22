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Sorumsuz partiden virüs çıktı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde “Latin Müzik Gecesi“ adı altında düzenlenen dans partisi adeta koronavirüs salgınına meydan okudu. İzin alınmadan yapılan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı dans partisinde eğlenen 4 kişinin yapılan korona virüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 23:18
Sorumsuz partiden virüs çıktı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "Latin Müzik Gecesi" adı altında düzenlenen dans partisi adeta koronavirüs salgınına meydan okudu. İzin alınmadan yapılan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı dans partisinde eğlenen 4 kişinin yapılan koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir gece kulübünde 9 Ekim tarihinde gerçekleşen "Latin Müzik Gecesi" isimli dans partisinde yaşananlar Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak uyarılarda bulunan Zeki Uyanık, "Bölgemizdeki tüm dans okullarının ve dans sevenlerin dikkatine. Üzülerek belirtmek isterim ki yasak olmasına rağmen Kusadası'nda gerçekleştirilen dans gecesine katılan bir kaç arkadaşın korona testi pozitif çıkmıştır. Arkadaşlar kendilerini 14 gün karantinaya alınmıştır. Ne yazık ki, organizasyon sahibi bu konu hakkında bir paylaşımda bulunmayıp, konuyu okul sahibi ve antrenörlerden gizleyerek hepimizin hayatını riske atmıştır. Ayrıca organizasyona katılan kişiler arasında okullarda ve dershanelerde çalışan kişilerde bulunmaktadır. Virüse yakalanan arkadaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile öğrendik. Sorumluluk sahibi arkadaşımız gecede dans ettiği arkadaşlarını arayarak uyarıda bulunmuş. Kendisine sorumluluğundan dolayı teşekkürler. Bizim girişimlerimiz ile haberi olmayan arkadaşlara da ulaşmaya çalıştık. Testleri pozitif çıkan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Organizasyona katılan diğer arkadaşlarımızın da test yaptırımlarını tavsiye ediyoruz . Tekrardan geçmiş olsun " dedi.

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