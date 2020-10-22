Sinem Kobal doğum yaptı!

Mayıs 2016'da nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden müjdeli haber geldi.



Hamilelik süreciyle herkesin ilgi odağı olan ve anne olmak için geri sayıma geçen Sinem Kobal'ın dün suda doğum yaptığı öğrenildi.



Covid-19 salgını döneminde doğum yapan güzel oyuncu için hastanede bir katın komple kapatıldığı öğrenilirken, Sinem Kobal'ın olduğu kata sadece doktorların ve hemşirelerin girdiği belirtildi.



Öte yandan çiftin misafirleri için hastanede beş ayrı odanın tutulduğu, Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.



Geçtiğimiz günlerde baba Kenan İmirzalıoğlu, kameralara yansımış, bebeğin isminin belli olduğunu söyleyerek topu anne Sinem Kobal'a atmıştı. Sinem Kobal ise, bebeğin ismini Lalin koyacaklarını açıklamıştı.



Eşinin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu'nun, kızları Lalin'e hamile olan Sinem Kobal için Bodrum'dan villa satın aldığı ortaya çıkmıştı. Yakışıklı oyuncu, Bodrum Torba'daki lüks villa için 3 milyon TL'yi gözden çıkardı.



İkili, yüzme havuzu ve özel spor alanı gibi birçok lüks detayı bulunan evin tadilat işleri bittikten sonra salgın nedeniyle bir süre daha şehir hayatında kalacak.



