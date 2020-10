Seçimlerden önce son kez kozlarını paylaşacaklar!

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine 12 gün kala Trump ve Biden, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00) Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesinde karşı karşıya gelecek. Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD) yaptığı açıklamaya göre, tartışma Kovid-19 ile mücadele, aile, ırkçılık, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik olmak üzere toplam 6 konu başlığında yapılacak. Toplamda 90 dakika sürecek tartışmada, her konu başlığı için 15'er dakika ayrılacak ve her konu başlığının başında adaylara 2'şer dakikalık açılış konuşması süresi tanınacak. Tartışma, reklamsız olarak yayımlanacak.



KAOTİK İLK TARTIŞMANIN ARDINDAN YENİ KURALLAR



Trump ve Biden arasında 29 Eylül'de yapılan ilk televizyon tartışmasında, tarafların birbirlerinin ve moderatörün sözünü kestiği anların yol açtığı rahatsızlığın ardından CPD, bugünkü tartışma için yeni kurallar getirmişti.



Adaylara her konu başlığının ardından verilen 2'şer dakikalık açılış konuşması sırasında diğer adayın mikrofonu kapalı tutulacak.



Ayrıca 15'er dakikalık bölümler karşılıklı atışma şeklinde devam eder, kalan zamanda da adaylar birbirinin sözünü keser ya da gereksiz müdahalede bulunursa, kesintiye uğrayan süre kadar karşıdaki adaya ek süre verilecek.



TELEVİZYON TARTIŞMALARI ABD DEMOKRASİ GELENEĞİNİN ÖNEMLİ BİR UNSURU



ABD'de, televizyon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan ilk başkanlık tartışması, Cumhuriyetçi Parti adayı, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Demokrat Parti adayı Senatör John F. Kennedy arasında 1960 yılında yapıldı.



Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti, 1976'da başkanlık tartışmalarını organize etmek, yayınların formatlarına ve hangi medya kuruluşlarınca yayımlanacağına karar vermek üzere Başkanlık Münazaraları Komisyonunu kurdu.



Gelirini bağımsız bağışçılardan ve yayın kuruluşlarından aldığı yayın bedellerinden elde eden Komisyon, tartışmaların formatını ve genel kurallarını belirliyor.



15 EKİM'DEKİ TARTIŞMA İPTAL EDİLMİŞTİ



Trump ve Biden ilk televizyon tartışması için 29 Eylül'de Ohio eyaletinin Cleveland kentinde Case Western Reserve Üniversitesinde karşı karşıya gelmişti.



İkinci canlı yayın tartışması ise 15 Ekim'de Miami'de planlanmış ancak ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19'a yakalanıp hastaneye yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak ikinci canlı yayın tartışmasının nasıl gerçekleştirileceği konusuna odaklanmıştı.



CPD'nin, "İkinci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi, Trump cephesinden kabul görmemiş, Biden tarafı ise Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.



CPD, 9 Ekim'de yazılı açıklamayla 15 Ekim için planlanan ikinci canlı yayın tartışmasının yapılmayacağını duyurmuştu.



Bunun üzerine tartışmanın yapılacağı 15 Ekim'de Trump NBC'de, Biden da ABC'de canlı yayınlara katılarak seçmenlerin sorularını yanıtlamıştı.