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Putin'den Paşinyan'ı üzecek sözler!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi. Putin ayrıca 'Ermenistan işgali sonsuza kadar devam edemezdi' ifadelerini kullandı.

Dünya / 22 Ekim 2020 Perşembe 22:36
Putin'den Paşinyan'ı üzecek sözler!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan gerilimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

Rusya'nın hem Azerbaycan hem Ermenistan ile her zaman iyi ilişkileri olduğunu belirten Putin, Rusya'da 2 milyondan fazla Ermeni ve yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlının yaşadığını bildirdi.

Bu kimselerin Rusya'da çalışarak milyarlarca doları ailelerine gönderdiğine dikkat çeken Putin, ayrıca bu kimselerin Rusya'da insani yardım seviyesinde sürdürülebilir yakın ilişkileri olduğunu da vurguladı. Putin, "Bu yüzden hem Azerbaycan hem Ermenistan bizim için eşit değerde ortaktır. Orada insanların ölmesi bizim için büyük trajedidir." diye konuştu.

PUTİN'DEN SİYASİ CEVAP

Hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile tam teşekküllü ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen Putin, "Bu ilişkileri birbirinden ayıran bazı noktalar vardır. Mesela, Ermenistan ile ortak noktamız Hristiyanlıktır. Fakat Azerbaycan ile de başka yönlerde çeşitli ilişkilerimiz var. Rusya'daki nüfusun yüzde 15 civarında Müslüman olduğuna dikkati çekmek isterim. Bu bağlamda, Azerbaycan bizim için yabancı bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İLE ÇALIŞMAK OLDUKÇA GÜVENİLİR"

Türk Akım'ı örnek gösteren Türkiye ile çalışmayla ilgili Putin "Dış baskılara boyun eğmeyen Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmak oldukça güvenilir." dedi.

PUTİN'E OSMANLI SORUSU: ERDOĞAN'IN NE PLANLADIĞINI BİLMİYORUM

"Türkiye'nin nüfuz alanlarını Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına kadar genişletme politikası izlediği söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Putin, "Erdoğan bağımsız bir politika izliyor. Erdoğan'ın ne planladığını bilmiyorum, bunu ona sorun." ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN İŞGALİ SONSUZA KADAR DEVAM EDEMEZDİ"

Rus lider, "Ermenistan işgali sonsuza kadar devam edemezdi" ifadelerini kullandı.

ErmenistanAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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