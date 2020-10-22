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Markar Asayan'a son görev!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mide rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde gerçekleştirilen dini törene katıldı.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 19:20
Markar Asayan'a son görev!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mide hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını yitiren AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde gerçekleştirilen törene katıldı.

MARKAR DEYİNCE AKLIMIZA ÜLKEYE OLAN AŞKI GELİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenaze töreninde, "Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyordu. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti." dedi.Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Markar Esayan'ı yad ederken, ailesine, mensubu olduğu Ermeni cemaatine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞTI

Esayan ile gazetecilik döneminden başlayıp siyasete kadar uzun bir yolculuklarının olduğunu belirten Erdoğan, Esayan'ın iki dönem milletvekilliği yaptığını hatırlattı.

Ak PartiMilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan

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