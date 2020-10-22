Milyonların merakla beklediği KPSS sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. 22 Ekim'in ilk dakikalarından beri kullanıcılar arama motorlarında KPSS sonuçları açıklandı mı? araması yapmaya başladı.



KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak; ancak sonuçları saat kaçta erişime açılacağı bilinmiyor.



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



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