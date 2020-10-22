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İnce'nin kadrosu dalga konusu oldu!

Bin günde memleket hareketi olarak yürüttüğü çalışmayı açıklayan CHP'li Muharrem İnce'nin kurmayı planladığı partisinin Kocaeli İl Yönetimi'nde bir tane bile siyasetçi olmaması eleştirildi.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 19:22
İnce'nin kadrosu dalga konusu oldu!
Video için tıklayın

CHP ile fikir ayrılığı yaşayıp kendi yoluna gitmeyi seçen küskün CHP'li Muharrem İnce parti kurma çalışmalarına hız vermiş gibi gözüküyor.

Sosyal medyada yayınlanan yeni bir video ise İnce'yi yine dillere düşürdü. İnce'nin danışmanlarından, Gürdal Öner'in yayınladığı videoya, 'Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce Memleket Hareketi yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı' notunu düşmesi dikkat çekti.

BU NASIL KADRO?!

Videoda Muharrem İnce'nin il yönetim kadrosu olarak nitelendirdiği kişiler teker teker isim soyisim ve meslekleriyle kendilerini tanıttı. Doktorundan mali müşavirine bir çok ismin yer aldığı kadroda Muharrem İnce hariç bir tane bile siyasetçi yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İnce'nin bu hamlesi, bu kadar tecrübesiz ekiple bu iş nasıl olacak yorumlarına neden oldu. Çıkarttığı kadroyla sosyal medyada dalga konusu olan İnce yine eleştirilerin bir numaralı odağı haline geldi. 


Muharrem İnce

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