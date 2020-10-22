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Ermenistan psikolojik olarak da dağıldı!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunu sahadan silmeye devam ediyor. Havadan ve karadan operasyonlarla Karabağ'ın birçok noktasında kontrolü sağlayan Azerbaycan, Ermenistan'ın motivasyonunu da kırmış durumda. Ermenistan ordusundaki birçok asker mevzileri terk ederek kaçarken, Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisinden çaresizliğin itirafı geldi.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 16:27
Ermenistan psikolojik olarak da dağıldı!

Azerbaycan, 30 yıllık hasreti dindirmek için Dağlık Karabağ'daki birçok noktaya operasyon düzenliyor. Ermenistan, işgal ettiği topraklardan bir bir çekilmek zorunda kalırken, ülkenin dengesi şaştı. Ülkede son itira bir canlı yayında Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan'dan geldi. Hovhannisyan, mağlubiyeti kabul etti, stüdyo buz kesti.

'BUNUN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLIYOR MUSUNUZ?'

İki orduyu karşılaştıran Hovhannisyan, Azerbaycan birliklerinin sayıca çok üstün olduklarını belirterek 'On iki kat daha fazlalar, bunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Böyle bir şey, savaş tarihinde neredeyse hiç olmamıştır ya da çok nadir olmuşturUÇAKSAVARLARIN ÇARESİZ KALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Azerbaycan ordusunun yüksek teknolojiye sahip olduğunu da söyleyen Ermeni yetkili, 'Düşmanın yüksek teknolojiye sahip bir ordusu var, onu asla saklamadık. Aynı anda bizim yönümüze binden fazla uçan cihaz gönderildi; İHA, füzeler. Uçaksavar cihazları aynı anda iki İHA vurabilir ancak. Onlar küçükler ve çok çevikler. Fizik de İHA'dan yana' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan, 27 Eylül'de topraklarına saldıan Ermenistan'a karşı operasyon başlattı. Operasyonlarda Dağlık Karabağ'dan 121 köy kurtarıldı. Ermenistan ordusundan binlerce asker etkisiz hale getirilirken, binlerce teçhizat da yok edildi. Bozguna uğrayan Ermenistan'da askerler mevzilerden kaçmaya başladı. Azerbaycan'ın ilerleyişi ise sürüyor...' dedi.

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