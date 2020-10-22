Akşener'in bozulan imajını düzeltme çabası Saymaz'a düştü!

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın CNN Türk canlı yayınında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamasının ardından solak medyada İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i cilalama çalışmaları başladı.



FETÖ iddialarını örtbas etmek isteyen muhalif gazeteciler İYİ Parti'yi kurtarmanın derdine düştü. FETÖ iddiaları ile Meral Akşener'in Demirtaş ile kahvaltı muhabbeti sonrası bozulan imajını düzeltme derdi İsmail Saymaza düştü.



Saymaz, Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında İYİ Parti'yi cilaladı.



İYi Parti'nin oy oranı

İYİ Parti'deki tartışmaların, partinin yükselişe geçmesinden kaynaklı olduğunu savunan Saymaz, sözde anket sonuçlarını da paylaştı.



İsmail Saymaz, 40 ilde gerçekleştirildiğini iddia ettiği anketlerde İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 13,5 çıktığını söyledi.



'Akşener en beğenilen muhalefet lideri'

Saymaz, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından muhalefet partisi seçmenleri arasında yapılan bir ankette de Meral Akşener'in yüzde 37 ile en beğenilen lider olduğunu öne sürdü.



İsmail Saymaz'ın konu ile ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:



“İYİ Parti'nin 40 ilde gerçekleştirdiği araştırma sonucunda oy oranının 13, 5 düzeyinde olduğu söyleniyor, Meral Akşener çok başarılı gidiyor. Eylül ayı itibariyle oy bandının 10 civarında olduğu söylendi. Bu Metropol'ün yaptığı araştırma, İstanbul Ekonomi Araştırmaları'nın bu ayki verilerine göre Türkiye'de AK Parti, CHP, MHP ve HDP tabanları açısından en başarılı muhalif lider kim sorusuna, Meral Akşener cevabı verilmiş. Yüzde 37 bandında…



Şu an CHP'de Meral Akşener'i başarılı bulanlar yüzde 40 iken, aynı partinin genel başkanı Kemal Bey için yüzde 20 deniliyor. Yani CHP'lilerin bile 2 katı.”