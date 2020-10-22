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Akılalmaz görüntü! Tepki görünce durdular!

Bursa'da, babasının yan koltukta oturduğu otomobili 14 yaşındaki çocuğun kullanma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Parktakilerin tepkisi üzerine tehlikeli sürüş, son buldu.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 18:23
Akılalmaz görüntü! Tepki görünce durdular!

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürpark'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, 14 yaşında olduğunu belirttiği oğluna araç kullanmayı öğretmek için açık alana geldi. Birçok kişinin piknik ve yürüyüş yaptığı alanda, 16 N 0120 plakalı otomobilin şoför koltuğuna küçük çocuk geçti.



Yan koltuğa babası otururken, çocuk da aracı çalıştırıp, gitmeye başladı. Bu sırada parktaki bazı kişiler, çocuğuna aracı kullandıran kişiye tepki gösterdi.



Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Parktakilerin tepkisi üzerine tehlikeli sürüş, son buldu.

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