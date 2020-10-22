ABD'nin durumu içler acısı!

Son dakika...Yeni tip korona virüs, tüm dünyada etkisini artırdı. Özellikle salgının merkez üssü olarak anılmaya başlanan ABD'de ise vaka ve ölü sayıları arttı. Konuyla ilgili ise bugün The Guardian'da bir makale yer aldı.



"FAKİR AMERİKALILAR KANLARINI SATIYOR"



Arwa Mahdawi'nin "Eğer fakir Amerikalılar kanlarını satıyorsa ABD'nin başı ciddi belada" başlığı ile yayımladığı makalesinde, ABD'deki kan merkezlerinin coronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş kişilerin kanlarında bulunan plazma için prim ödediğini ifade edildi. Coronavirüs salgını patlak vermeden önce de düşük gelirli kişilerin kan plazması sattığının belirtildiği makalede kan plazması vermenin kişiye sağlık açısından bir zararı olmadığı dile getirildi.



"MİGREN, UYUŞUKLUK GİBİ HASTALIKLAR MEYDANA GELİYOR"



Plazmalarını sıklıkla satan bazı kişilerde migren, uyuşukluk ve baygınlık gibi şikayetler meydana geliyor.



100-200 DOLARA SATIYORLAR



Ayrıca makalede, KOVID-19 geçiren kişilerin plazmalarını tüp karşılığında 100-200 dolara sattığı da belirtildi. Yetkilier, Brigham Young Üniversitesi öğrencilerinin bilerek ve isteyerek korona virüs kaptığını ve eğitim ücretlerini karşılamak için bu yola başvurduğunu da ifade etti.



"REFAH DEVLETİ İLE BAĞDAŞMIYOR"



Arwa Mahvadi kan plazması bağışını desteklediğini ifade ettiği makalesinde insanların kanlarını satmaya başvurmak zorunda kalmasına karşı olduğunu bunu refah devleti ile bağdaşmadığını dile getirdi.



BRİGHAM YOUNG ÜNİVERSİTESİ'NDE PATLAK VERMİŞTİ...



ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan Brigham Young Üniversitesi yönetimi, plazma bağışı karşılığında para kazanmak için bazı öğrencilerin kendilerine kasıtlı olarak koronavirüs bulaştırması konusunda öğrencileri uyardı.



Okul tarafından yapılan açıklamada, "Brigham Üniversitesi, para kazanma umuduyla Kovid-19 antikorları içeren plazma bağışında bulunmak için koronavirüsü kasıtlı olarak kendilerine bulaştıran öğrenciler olduğuna dair söylentilerden büyük rahatsızlık duyuyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kendilerine kasıtlı olarak koronavirüs bulaştıran öğrencilerle ilgili idari yaptırım uygulanacağı belirtildi: "Üniversite bu davranışı kınıyor ve konuya ilişkin öğrenciler arasında aktif bir şekilde kanıt arıyor. Kendilerine veya başkalarına kasıtlı olarak virüs bulaştıran öğrenciler derhal uzaklaştırılacak ve okulla ilişikleri de kalıcı olarak kesilebilir."



ÜCRET 200 DOLARA KADAR ÇIKIYOR



ABD'de kampüs eğitimine dönen üniversitede bir haftada 531 Kovid-19 vakası görüldü.



Okul yönetimi, konuya ilişkin somut bir örnek sunmasa da, Idaho Statesman gazetesine göre Doğu Idaho Halk Sağlığı Sözcüsü Mimi Taylor, benzer söylentileri duyduğunu belirtti. Öte yandan, yerel kan bankalarının da koronavirüs antikorları içeren plazma karşılığında ödeme yaptıkları biliniyor. Bu kan bankalarından bazılarının bağış başına ödediği ücretin ise 200 dolara kadar çıktığı belirtildi.