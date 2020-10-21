Yine operasyon peşindeler!

Türkiye'nin aleyhine her türlü operasyonda başrolü oynayan medya organları yine algı peşine düştü.



Takvim'in haberine göre; İngiltere merkezli Reuters haber ajansı yine algı kokan bir habere imza attı. Reuters'a konuştuğu iddia edilen sözde üst düzey bir yetkili, vaka sayısının artmasının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar gündemde olduğunu söyledi.







"TOPLAM VAKA, GÜNLÜK SAYININ 5 KATI" İDDİASI



İsmini açıklamayan sözde yetkilinin "Toplam Covid-19 vaka sayısı açıklanan günlük vaka sayısının 5 katı. Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir" dediği iddia edildi.



KİM BU "İSMİ AÇIKLANMAYAN YETKİLİLER"?



İngiliz Reuters, 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi öncesinde de sözde "İki Türk yetkiliye dayandırarak", Türkiye'nin Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğuna yönelik haber yapmış ve açıklanan rezervi küçümseyerek keşifleri gölgeleme peşine düşmüştü.



Aynı Reuters bugün yine "ismi açıklanmayan yetkili" üzerinden sokağa çıkma yasağı söylentilerini dillendirdi.







MUHALİF MEDYADAN OPERASYONA ÇANAK



Muhalif medya tıpkı doğal gaz rezervi haberinde olduğu gibi yine Reuters'ın operasyonuna çanak tuttu. Açıklanan rezervi küçümseyen özellikle CHP yanlısı Sözcü gibi gazeteler, bugün de Reuters'ın "sokağa çıkma yasağı" haberini manşetten verdi.



AMAÇ EKONOMİK NORMALLEŞMEYİ BALTALAMAK MI?



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) "Eylül 2020 Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra yeni tip korona virüsten en az etkilenecek üçüncü ülke Türkiye oldu.



Batı, pandemide ekonomik kriz ile boğuşurken Türkiye'nin hızla normalleşmesi ve rakiplerinden pozitif ayrışması, Reuters'ın bu başarıyı baltalamak için yeniden yasakları gündeme getirerek ekonomik durgunluk peşinde olabileceği düşünülüyor.

