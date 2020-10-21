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Virüs kargo kolisinden yayılmış! Kargo görevlileri corona virüsü tedavisi olmaya gidince...

Corona virüsü kargodan bulaşınca bütün ülke alarma geçti! Corona virüs vaka sayısı tüm dünya genelinde yeniden yükselirken, virüsün bulaşma yolları ile ilgili de yeni araştırmalar yayınlanıyor. Bu araştırmalar arasında pratiğine şahit olunan bir bulaşma yolu oldukça ilginç! Yapılan resmi açıklamaya göre kargocular, paketleri taşıdığı esnada virüs kaparak herkese yaydılar. Hastaneye tedavi için gittiklerinde ise bulaştırdıkları kişi sayısı kat kat arttı.

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 14:05
Virüs kargo kolisinden yayılmış! Kargo görevlileri corona virüsü tedavisi olmaya gidince...

Corona virüs salgını ile ilgili dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Çin'de kurulan bir sağlık komisyonu tarafından kritik bir açıklama yapıldı. Ülkede salgında yaşananların analiz edildiği raporların en sonuncusunda, corona virüsün bir bölgede kargo kolileri ile yayıldığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre kargo paketleri üzerindeki virüslerden enfekte olan işçiler, kaptıkları virüsü hastanede yaydılar!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken ve virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgının kontrollü seyir izlediği görülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 717 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bin 914'e yükseldi.

Hindistan

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