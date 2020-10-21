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Vicdanları sızlatan olay! Doğurduğu bebeği...!!!

Bolu'dan ajanslara düşen haber tam anlamıyla kan dondurdu. Dinlenme tesisinde bir bebek cesedi bulundu. Daha sonra kamera incelemeleri neticesinde bebeğin Erzurum'dan İstanbul'a giden bir yolcu tarafından doğum sonrası çöpe atıldığı tespit edildi. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimindeki dinlenme tesisinde, yeni doğan bebeğini çöpe atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen kadın ise İstanbul'da gözaltına alındı.

3. Sayfa / 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:06
Vicdanları sızlatan olay! Doğurduğu bebeği...!!!
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Alınan bilgiye göre, dinlenme tesisinde temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, çöpte bebek olduğunu fark ederek durumu tesis yönetimine bildirdi.

Tesis yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık personeli, yeni doğduğu belirlenen bebeğin öldüğünü tespit etti.

Bebeğin cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dinlenme tesisi ile bölgedeki diğer kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, Erzurum'dan İstanbul'a giden otobüste yolculuk yapan bir kadının, tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirledi. Kimliği tespit edilen S.E. (39) JASAT ekipleri ile polisin ortak çalışması sonucu, İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen otobüste yakalandı.

Kadının, Bolu'ya getirileceği öğrenildi.

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