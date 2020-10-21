Türkiye'den Paşinyan'a sert tepki!

Terörist gibi sivilleri hedef alan Ermenistan lideri Paşinyan'ın son açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki geldi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" ifadesini kullandı.