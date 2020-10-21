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Şarkıcı Altay koronavirüs oldu!

Sevilen şarkıcı Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Altay'ın sağlık durumu hakkında da bilgi geldi.

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:43
Şarkıcı Altay koronavirüs oldu!

Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay'a nazar değdi.

50 yaşındaki Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.

Altay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

"EVİMDE İZOLE OLMUŞ DURUMDAYIM"
Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsız sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma 'pozitif' olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım" dedi.

Şarkıcının paylaşımını gören birçok ünlü isim ise 'geçmiş olsun' yorumları yaptı.

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