USD (Alış - Satış) : 7,82 - 7,83 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,28

O kitap yeniden yayımlandı!

Osmanlı ve Türk medeni hukukçusu Ali Himmet Berki'nin ilk kez 1953'te yayımlanan "Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı" adlı kitabı 67 yıl sonra yeniden yayımlandı. İlk kez 1953'te yayımlanan kitapta Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hukuk uygulamalarına dair notlar ve değerlendirmeler de yer alıyor

Kültür-Sanat / 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:15
O kitap yeniden yayımlandı!

Türkiye Adalet Akademisi, Türk adalet sisteminin gelişimine katkı sağlamak için hukuk ve adalet alanındaki yayın faaliyetlere devam edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı merhum Ali Himmet Berki'nin 'Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı' adlı kitabı hukukçuların istifadesine sunuldu.



Kitapta, Fatih Sultan Mehmed'in karakter özellikleri ve adalet hayatı ile Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hukuk uygulamalarına dair önemli notlar ve değerlendirmeler yer alıyor.

Berki, kitabında Fatih Kanunnamesi'ndeki (Kanunname-i Ali Osman) kısaca 'kardeş katli' olarak anılan, 'kendisine saltanat nasip olanların karındaşlarının nizam-ı alem için katletmesi münasiptir' şeklindeki hükmün mevcut olmadığını somut gerekçelerle anlatıyor.

İstanbul'un fethinin 500'üncü yıl dönümünde basılan bu eser, aynı yıl Ali Himmet Berki'nin yakın dostu Yozgatlı İhsan Efendi tarafından Arapçaya çevirilerek, Kahire'de de basıldı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement