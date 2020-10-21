İP'te FETÖ krizinde taraflar belli oldu!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden destek aldı. Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer verdi. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.



İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı canlı yayında, tüm bunları hatırlatarak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Ardından parti içinde tartışmalar başladı.



Tartışmaların ardından saflar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Skandal yayınlarıyla bilinen Oda TV isimli tetikçi haber sitesi, söz konusu tartışmada FETÖ'cü olduğu belirtilen Kavuncu'nun yanında yer aldı. Oda TV, Ümit Özdağ'ı 'Kavuncu'yu hedef almakla' suçladı.



Söz konusu haber şu şekilde:









