FETÖ'nün kritik ismi hakkında karar verildi!

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi ile Türkiye'nin demokrarisisini katletmeyi amaçlayan FETÖ'cülerin yargılanmasına devam ediliyor. Adana'da bir zamanlar FETÖ'ye ilişkin gündem oluşturan isimlerin başında gelen ve kendisini sözde Adana imamı olarak tanıtan Tamer Barış Terkeşli, Mahkemenin son dakika kararıyla tehdit ve şantaj suçlarından toplam 25 yıl ağır hapse mahkum edildi.



25 YIL HAPİS!



Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden beş sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Kazım Başaran ve Metin Ünal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda mağdura ilişkin Terkeşli'ye yönelik kararını açıkladı. Karar çerçevesinde Tamer Barış Terkeşli toplam 25 yıl ağır hapse mahkum edilirken, mahkeme heyeti sanık hakkında tutuklama kararı vermedi.



Adana'daki FETÖ yapılanmasının gizli tanığı ve 'uzmanı' olarak bir dönem TV programlarına katılan Tamer Barış Terkeşli hakkında parayla kurtulma furyası olarak nitelendirilen 'FETÖ borsası davası' açılmıştı. Terkeşli ve dört adamının, 'Adın FETÖ'de gözaltı listesinde geçiyor' diyerek, işadamlarından şantaj yoluyla para sızdırmaya çalıştığı öne sürülmüştü.



