USD (Alış - Satış) : 7,82 - 7,83 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,28

FETÖ'nün kritik ismi hakkında karar verildi!

Mahkeme, Kazım Başaran ve Metin Ünal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda mağdura ilişkin Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Adana imamı Terkeşli’ye yönelik kararını açıkladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Terkeşli yargılandığı davadan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:46
FETÖ'nün kritik ismi hakkında karar verildi!

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi ile Türkiye'nin demokrarisisini katletmeyi amaçlayan FETÖ'cülerin yargılanmasına devam ediliyor. Adana'da bir zamanlar FETÖ'ye ilişkin gündem oluşturan isimlerin başında gelen ve kendisini sözde Adana imamı olarak tanıtan Tamer Barış Terkeşli, Mahkemenin son dakika kararıyla tehdit ve şantaj suçlarından toplam 25 yıl ağır hapse mahkum edildi.

25 YIL HAPİS!

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden beş sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Kazım Başaran ve Metin Ünal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda mağdura ilişkin Terkeşli'ye yönelik kararını açıkladı. Karar çerçevesinde Tamer Barış Terkeşli toplam 25 yıl ağır hapse mahkum edilirken, mahkeme heyeti sanık hakkında tutuklama kararı vermedi.

Adana'daki FETÖ yapılanmasının gizli tanığı ve 'uzmanı' olarak bir dönem TV programlarına katılan Tamer Barış Terkeşli hakkında parayla kurtulma furyası olarak nitelendirilen 'FETÖ borsası davası' açılmıştı. Terkeşli ve dört adamının, 'Adın FETÖ'de gözaltı listesinde geçiyor' diyerek, işadamlarından şantaj yoluyla para sızdırmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement