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FETÖ'cü krizi adliyede devam edecek!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisinin FETÖ’cü olduğunu açıklayan partisinin milletvekili Ümit Özdağ hakkında son dakika hamlesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan Kavuncu, adını vermeden eleştirdiği Özdağ için "söz konusu milletvekili" diye bahsetti. Kavuncu, Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi için tüm il ve ilçe başkanlıklarının genel merkeze dilekçe hazırladığını söyledi.

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:54
FETÖ'cü krizi adliyede devam edecek!

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddia etmiş, Kavuncu konusunda genel başkan Meral Akşener'i de uyardığını ancak Akşener'in uyarılarını dikkate almadığını söylemişti. Kavuncu, partili bir grupla birlikte Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesine geldi.

ÖZDAĞ'IN İHRACI İÇİN DİLEKÇELER HAZIRLANIYOR

Adliye önünde basın açıklaması yapan Kavuncu, adını vermeden eleştirdiği Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi için tüm il ve ilçe başkanlıklarının genel merkeze dilekçe hazırladığını söyledi. Kavuncu, 'Bütün ilçe başkanlarımız parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca da söz konusu milletvekiliyle alakalı ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar, İstanbul'daki tüm ilçe başkanları ve Türkiye'deki tüm il başkanlarımız da gene aynı şekilde tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca genel merkezimize ihraç istemiyle başvurularımızı yapacaklar' dedi.
Özdağ'ın kendisine iftira atıldığını savunan Kavuncu, İstanbul'daki ilçe başkanlarının hemen hemen tamamı ile birçok il başkanının yanında olduğunu da söyledi.

Meral AkşenerMilletvekili

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