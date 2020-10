Çin bunu da yaptı! Dünyayı kopyalayacaklar…

Çin'in dünya çapında şöhretli yapan noktalardan biri de pek çok farklı alanda gerçekleştirdiği gerçeğinden ayırt etmesi neredeyse imkansız olan taklit yapılar..



Başta Eiffel Kulesi olmak üzere, Avusturya'daki Hallstatt ve Venedik'teki Burano da Çin''de birer kopyası bulunan ünlü yerler arasında.



İşte Çin'in gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede aslına benzeyen taklit yapıları.



Burano, Venedik, İtalya İlk fotoğraf İtalya'nın dünyaca ünlü turistik yeri Venedik'in yakınlarında bulunan Burano'ya ait.



Tianjin, Çin Bu da Çin'deki kopyası...



Hallstatt, Avusturya Avusturya'nın en ikonik kasabalarından biri olan Hallstatt...



Guangong, Çin Guangdong'da 940 milyon dolar harcanarak Hallstatt'ın kopyası yapıldı.



Eiffel Kulesi, Paris, Fransa Onun hakkında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Malum dünyanın en meşhur anıt yapısı...



Zhejiang, Çin Bu da her yıl Fransa'ya milyonlarca turist gönderen Çin'deki benzeri...



Manhattan, New York, ABD Finans dünyasının kalbinin attığı, filmlerin doğal platosu New York'taki Manhattan adası...



Tianjin, Çin Amerika'ya ekonomik manada ciddi rakip olan Çin'in Tianjin kentindeki Binhai bölgesinde Manhattan'ın bir kopyası inşa ediliyor.



Marie-Elisabeth-Lüders, Berlin, Almanya Mekanlar da bu kopyalamadan nasibini almış durumda. Burası Berlin'deki Marie-Elisabeth Lüders Haus.



Şangay, Çin Ve burası da Şangay'da inşa edilen kopyası...



Yel değirmenleri, Hollada Laleleri, kanalları ve mimarisiyle olduğu kadar Hollanda yel değirmenleriyle de ünlü.



Şangay, Çin Ancak Şangay'daki Holland Town, bu yeldeğirmenlerinden epey bir esinlenmiş durumda.



Dubai sahillerine adalardan yapılan bir dünya haritası.