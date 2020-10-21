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Borsa'dan yeni rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Ekim'i yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi.

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 19:13
Borsa'dan yeni rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Ekim'i yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,54 ile KOBİ Sanayi oldu.

Dün 1.210,41 puanla 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, bugün bu rekoru 1.211,51 puana taşıdı ve 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu havayı desteklediğini söyledi. Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güveni, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

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