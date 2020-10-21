Başkentte rüşvet skandalı

Kızılay'da büfe işletmecisinin büfesinin yerinin değiştirmesi sırasında sorun yaşayan esnaf yer temini için bürokratların kapısını çaldı. Esnaf konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş'tan yardım istedi. Esnafa emsal yer ve yardım sözü veren Yavaş esnafı yüzüstü bıraktı. ABB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda çalışan kişiler esnaftan rüşvet istedi. Yetmedi kira zamanında ödenemediği için 20 Mart'ta eski yere, ANFA mahkeme yoluyla tahliye kararı çıkarttı. ANFA ile mahkemelik olan esnaf yerlerinin tekrar kendilerine verilmesi ve kiranın düşürülmesini istedi. Yaşanan rüşvet skandalı CİMER'e iletildi. Daire başkanı açığa alındı. Esnaf Kadir Varol, 'Mansur Başkan bize yardımcı olacağını söyledi. Bize sahip çıkmadı. Çocuklarıma ekmek götürmek istiyorum' diye konuştu.







DOSYAYI BAŞKANA ELDEN VERDİLER

Büfe işletmecisi Kadir Varol, Mustafa Özcan Güneşdoğdu ile birlikte 22 Mayıs 2017'de Abdi ipekçi Parkı girişinde bulunan, kirası 7 bin 500 TL olan meşrubat büfesini işletmeye başladı. Büfeyi ayakta tutan Sağlık Bakanlığı'nın bölgeden taşınması ile kirayı ödeyemez oldular. Kira indirim talebiyle durumu anlatan dosyayı, Başkan Mansur Yavaş'a elden vermelerine rağmen seslerini kimseye duyuramadılar. O süre zarfında ise oluşan kira borçlarını, tekrar borçlanarak ödeyebildiler. Sağlık Bakanlığı'nın eski binasına, Ankara Valiliği'nin taşınmasıyla, tekrar iş yapabileceklerini umdular. Ankara Valiliği esnafın mağdur olmaması için Büyükşehir'e yazı göndererek emsal bir yer verilmesini talep etti.







ÜÇ AYRI RÜŞVET TEKLİF ETTİLER

2004'TE Diyarbakır'dan Ankara'ya yerleşen Kadir Varol (34), evli ve 2 çocuk babası. Mağdur olan Varol şöyle anlattı: '2017'de ortağım Mustafa Özcan Güneşdoğdu ile beraber Mithatpaşa'da Sağlık Bakanlığı'nın önünde bulunan büfeyi satın aldık. Bakanlık taşındı yerine Ankara Valiliği geldi. Valilik etrafımda hiçbir şey istemiyorum diyerek bizi mağdur etmeyecekleri şekilde yerimizi değiştirmeleri yönünde bir yıl önce Büyükşehir'e talimat verdi. Belediye bize yeriniz emsal yere gidecek diye kâğıt gönderdi. Geldiler yer tespit ettiler. 3 tane büfenin olduğu yere verdiler. Biz hiç kimsenin ekmeğine mani olmayacak şekilde 7 yer söyledik. Hatta güzel yer varsa kiramızı arttırın dedik. Büyükşehir Belediyesi Eski Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal ve altında çalışan müdür Özkan Uçar bizi dışarıya yönlendirdi. Bunlar bizden 300 bin lira rüşvet talebinde bulundu. Ortağım Mustafa Güneşdoğdu ben 1 lira da olsa rüşvet veremem dedi. Belirli bir yer daha vardı. 80-150 bin TL isteyecek şekilde 3 yer sundular' ifadelerini kullandı.









ÖNCE SÖZ VERDİLER

YETKİLİLERİN kapılarını çaldıklarını belirten büfeci Kadir Varol, 'Mansur Başkan'ın yardımcısı Hüseyin Özcan ile görüştük. İşinizi yapacağız dediler, yapmadılar. Hüseyin Özcan'a derdimizi anlattık. Danışmanı peşimizden geldi. Sizin bu işinizi ancak CHP çözer dedi. Mansur Başkanla bizzat görüştük. Bize emsal yer vermeye yardımcı olacağını söyledi daha sonra destek hizmetleri daire başkanı Mustafa Ünsal altında çalışan Özkan Uçar bizi adamlarına yönlendirdi. Adamları vasıtasıyla bizden rüşvet istendi. Rüşveti verseydik. Bizi emsal yere vereceklerdi. CİMER'e şikâyet ettik. CİMER araştırdı. Destek hizmetleri daire başkanı ve altında çalışan müdür Özkan Uçar'ı 5 ay önce açığa alıp başka yere verdi. Şikâyet ettiğimizi öğrendiklerinde sözleşmemizi feshettiler' dedi.



İSTEDİKLERİ YERE TAŞINDIK

'BÜFEYI Büyükşehir'in istediği yere taşıdım. 50 bin TL masraf ettim. Sonra elektrik için bizden 80- 100 bin TL arası kazı ruhsatı için para istediler. Koronadan dolayı zaten iş yapamadık. Elektriğimiz de olmadı. 85 bin TL yakıt parası verdim. Günlük 300 TL benzine para veriyoruz. Büfenin 7 bin 500 TL kirası var. Emsalinde yanımda 3 büfe var. Kirası 2-3,5 bin TL arası değişiyor. Kiraya ANFA karar veriyor. ANFA'da destek hizmetlerine bağlı. Madem buraya veriyorsunuz kiramızı düşürün yine devam ederiz dedik. Kabul etmediler'