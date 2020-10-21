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Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'a olumlu yanıt!

Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi için çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cem Yılmaz'ın çağrısına olumlu yanıt verdi.

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:07
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'a olumlu yanıt!

Milli meselerlede dahil olmak üzere bir çok konuda sessiz kalan ve verdiği siyasi mesajlarla tepki çeken komedyen Cem Yılmaz, kötü imajını düzeltme çabasına girişmişti.

Yılmaz koronavirüs ile mücadele sürecinde ön safta savaşan sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunmuştu.

KOCA'DAN OLUMLU YANIT!

Cem Yılmaz, pandemi döneminde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi için Bakan Koca'ya çağrıda bulunmuş ve hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtmişti. Daha sonra Twitter'dan bir mesaj daha atan Cem Yılmaz, Bakan Koca'nın kendisine olumlu yanıt verdiğini aktardı. Yılmaz, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum". dedi.

Cem Yılmaz'ın çağrısı şöyle:

- Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.

- Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu.


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