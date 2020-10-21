AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır.' dedi.