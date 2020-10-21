ABD Sudan'a kazık attı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 335 milyon doları ödemesinin ardından Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma işlemlerine başladıklarını açıkladı.



Pompeo, bunun nihai sonuca ulaşmasının İsrail'le normalleşme sürecine bağlı olduğunu ifade ederek, Hartum yönetiminden normalleşme sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini umduğunu söyledi.



Pompeo, "Sudan yönetiminin İsrail'i tanımasını ve ilişkilerini geliştirmesini istiyoruz. Bu bağımsız kararı vermenin neden Sudan hükümetinin çıkarına olduğunu vurgulamak adına onlarla gayretle çalışıyoruz." dedi.