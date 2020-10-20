Yerli otomobilde önemli gelişme!

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, (TOGG) otomobilin merak edilen batarya sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Açıklamada, Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşmaya gidildiği ve bu kapsamda batarya modülü ile paketinin Türkiye'de üretileceği kaydedildi



TOGG'un Twitter'dan hesabından, "dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye'de üreteceğiz" açıklaması yapıldı.



Paylaşımda, "Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye'de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız" denildi.



TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Batarya Türkiye'de üretilecek. Bizim Gemlik'teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya paketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz. Aracın elektrik motoru ise Bosch'tan alınacak" bilgilerini paylaşmıştı.



a teknolojisi konusunda görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Karakaş, "Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz" ifadesini kullanmıştı.



Yerli otomobilin üretileceği Gemlik'teki fabrikanın yılda 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştığında çalışan sayısının da 4 bin 300 kişiye ulaşması bekleniyor. İlk araçların 2022'in son çeyreğinde bantlardan ineceği belirtiliyor.



28 Haziran 2018 tarihinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde ve 'beş babayiğit' olarak anılan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Grubu'nun iş birliği modeliyle oluşturuldu.



