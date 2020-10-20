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Ortaya çıktı! Ormanda SİHA korkusuyla...

Son 24 saatte onlarca kayıp veren Ermenistan ordusunun yayınladığı bir video, Türk SİHA'larından korunmak için seçilen yöntemi gözler önüne serdi.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 11:19
Ortaya çıktı! Ormanda SİHA korkusuyla...

Dağlık Karabağ savaşındaki çatışmalar yirmi dördüncü gününe girerken, gece boyunca cephe hattında gerçekleşen patlamaların sesleri yakınlardaki şehirlere kadar ulaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli'de karşı saldırı düzenleyen 30 kadar Ermenistan askerinin imha edildiğini Twitter mesajıyla duyurdu.

Yayınlanan resmi görüntülerde zırhlı araçların yanı sıra Rus yapımı S-300 füze savunma sistemlerinin de insansız hava araçlarıyla vurulduğu görüldü.

Çatışmalar Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan çevresinde yoğunlaşmış durumda, Ermenistan ordusunun Terter ve Ağdam şehirlerine top atışları yaptı.

Azerbaycan ordusu Pazartesi günü ele geçirilen silah ve zırhlı araçların görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülerde çok sayıda araç ve silah göze çarpıyor. Ermenistan ordusunun yüzlerce kasaya doldurulmuş silah ve cephaneyi bırakıp kaçtığı bildiriliyor.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ yönetiminin açıklamasına göre şimdiye kadar 729 Ermenistan askeri savaşta öldü. Azerbaycan tarafı bu sayıyı binlerle ifade ediyor.

Bölgede 90'lı yıllardan bu yana en ölümcül çatışmalar yaşanırken, Rusya gittikçe tarafını belli edecek yayınlar yapıyor. Rus devlet kanalı, Azerbaycan'daki Türk askeri sayısını gösteren bir grafiği ekrana getirdi.

Ermenistan yerel medyası ise, Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından korunmak için kamyonların kamufle edildiğini gösteren görüntüler yayınladı.

Videoda Rus üretimi omuzdan fırlatılan karadan havaya füze Igla-S MANPAD'larının da söz konusu kamyonda taşındığı görüldü.

ErmenistanAzerbaycanFuzuli

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