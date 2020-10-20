USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,25 - 9,27

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Türkiye ekonomisi gücüne güç katacak, tüm art niyetli siyaset bezirganlarını ters köşeye yatıracaktır. Karadeniz'de bulunan 320 milyar m3'lük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar m3'lük doğalgaz bulunması ekonomide iyimserliği kamçılamıştır. Bu gelişmeler karşısında moralleri bozulan ekmeksizler kendilerini ele vermişlerdir. Askıda ekmek kampanyamıza kara çalanlar utanmalarını bilen gafillerdir." dedi.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 10:49
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

ASKIDA EKMEK POLEMİĞİ

Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biz askıya ekmek koyduk ekmeksizler birer birere saklandıkları delikten ortaya çıktı. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Milletimizin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz. Bunların mayaları lekeli sicilleri bozuk... Fitneye tevessül etmesinler. bizden ekmek istesinler. Layık değilseler bile onlara gönderecek cömertlik bizde vardır. 'Askıda Ekmek' kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmeği askıya koyduk. Helalden yana tercihimizi gösterdik.

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞAL GAZ REZERVİ

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. Kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkes memnun. Bu gelişmeler karşısında moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen harekete geçmiştir.

İnsan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden, siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır.

CUMHUR İTTİFAKI

Büyük ve güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı sayesinde ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz.

Türk milleti, dünyayı kavramış. Soran olduğu kadar sorulan, merak eden kadar merak edilen bir mevkiye tırmanmıştır.

Kuşkusuz elimizde bir çıkış haritası yoktur. Buna rağmen, geleceğimizin nasıl şekilleneceğini, tehdit ve fırsatların neler olacağını, tarihi akışın hangi değişimlere müsait olduğunu öngörmek, hazırlık yapmak elimizdedir, inisiyatifimizdedir.

SOYKIRIMCI ERMENİSTAN İŞ BAŞINDADIR

Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır.
Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir. Türk yurdudur. Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan; Türk tarihidir, dökülen Türk kanıdır, feda edilen Türk canıdır. Bunun karşısında defteri düzülecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan'dır.
Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır.
Ermenistan iş başındadır.
Dağlık Karabağ'da kimin kiminle yürüdüğü, kiminle zulüm ittifakı yaptığı bellidir.
İşgalci Ermenistan 30 yıla yakın kirlettiği topraklardan derhal çekilmelidir. Türk milleti ölümü ve öldürmeyi bilmiştir. Bizim şerefimizde teslim olmaktansa seve seve şehadete kucak açmak vardır.
Biriz, beraberiz, hep beraber Türklüğün eğilmez başı, bükülmez kolu, kesilmez nefesi; büyük Türk milletiyiz.
Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990'lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk'e yakışıyor mu?

ERSİN TATAR'I TEBRİK EDİYORUM

KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı bütün hissiyatımla tebrik ediyorum.
KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde, mücahit ruhu müzakereci saplantıları tarihin kenarına itmiştir. Çok şükür esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türk'ün muteber iradesi kazanmıştır.

ErmenistanAzerbaycanMilliyetçi Hareket PartisiDevlet Bahçeli

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı