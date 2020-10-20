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Meral Akşener, FETÖ ve HDP ilişkileri hakkında sorulan soruları geçiştirdi

İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Genel Başkan Meral Akşener, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasıyla ilgili Ümit Özdağ hakkında sadece suç duyurusunda bulunulacağını söylerken HDP ile ilişkiler kurulduğunu da dillendiren Ümit Özdağ için "yalancıdır" dedi ve sinirlenerek ortamı terk etti.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 12:39
Meral Akşener, FETÖ ve HDP ilişkileri hakkında sorulan soruları geçiştirdi

İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Dün akşam partisini çok sert sözlerle eleştiren ve ithamlarda bulunan Ümit Özdağ, adeta bombanın fitilini ateşledi. Özdağ, hem partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi hem de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişkiler kurduğunu belirtti. Bu iddialar karşısında Genel Başkan Meral Akşener ise kendisine sorulan soruları geçiştirdi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK'
Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddialarının sorulması üzerine 'Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak' ifadelerini kullandı.

HDP, SORUSUNU SİNİRLENDİ
Akşener, grup toplantısı sonrası bir gazetecinin 'Ümit Özdağ, partinin HDP ile yakınlaştığını söyledi' sorusu üzerine sinirlenip dişlerini sıkarak 'O çok büyük bir yalandır, bunu söyleyen yalancıdır' dedi ve hızla muhabirlerin yanından uzaklaştı.

FETÖ BAĞLANTILARI PAYLAŞILMIŞTI
İYİ Parti Medya Propaganda'dan sorumlu eski başkan yardımcısı Adem Taşkaya da İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantılarını paylaşmıştı.

Meral Akşener

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