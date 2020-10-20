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MasterChef'te, Mehmet Şef çıldırdı!

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana bölümünde kaptanlık oyunu sırasında gergin anlar yaşandı. Şeflerin istediği sandviçi eksik yapan Barbaros tabağı sunum için masaya koymak yerine lavaboya bıraktı. Barbaros'un ters yanıtı üzerine ise Şef Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü..

Televizyon / 20 Ekim 2020 Salı 10:20
MasterChef'te, Mehmet Şef çıldırdı!

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Şefler iki etaptan oluşan oyunda yarışmacılardan çeşitli sandviçler yapmalarını istedi.

İlk turu geçen isimler, Eray, Emir, Ebru, Sefa ve Barbaros oldu. İkinci tura kalan isimlerden Barbaros, sıcak sandviçi yetiştiremeyince, eksik tabağını masaya koymadı. Boş tezgahın önüne geçen Barbaros tepki çekti.

BARBAROS YEMEĞİNİ SUNMAYINCA MEHMET ŞEF ÇILDIRDI!
Barbaros'un sunum yapmadığını gören Mehmet Şef, Emir'i göstererek 'Adam orada bir isyanda. Aynı isyanı sende neden göremiyoruz?' dedi. Barbaros'un ise 'Yapamadığım bir şey neden isyan edeceğim. Ne yapayım tezgaha mı vurayım?' sözleri üzerine ise Mehmet Şef çok sinirlendi.

Barbaros'un tavırlarına çok kızan ünlü şef, 'Sen kaptan olmak ve şampiyon olmak zorundasın bunun yolu da buradan geçiyor. Yemeği bitireceksin tezgaha koyacaksın. Önce yemeği bitireceksin beni sinirlendirme getir şu şuraya koy önce tabağını göreyim. Sen kafana göre mi çalışacaksın. Buranın kuralları var ve bu tabak burada duracak. Biz gelip ne eksik bakacağız sen de eksiklerini öğreneceksin. Yetiştiremediğin bir tabağı bile burada tutacaksın. Kendine gel, saçmalamaya devam etme ve beni de germe' diyerek bağırdı.

Şeflerin sıcak sandviç yemeğini en iyi yapan mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanını da belirleyen Eray rakip olarak Emir'i seçti.

Eray rakibini belirlerken Emir'e sitem de bulundu. Emir'in kendisini küçük gördüğünü belirten Eray, 'bu hafta Emir'i seçtim çünkü benimle dalga geçer gibi konuştu, beni küçük gördü' dedi. Bu sözler üzerine Emir, 'Eray'ın kendisini yanlış anladığını' iddia etti.

MasterChef 2020 son bölümde mavi takım kaptanı Eray ile kırmızı takım kaptanı Emir arasında avantaj ödülünü kazanmak adına kıyasıya bir düello gerçekleştirdi. İki kaptan arasında yapılan avantaj oyununu mavi takım kaptanı Eray kazandı.

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