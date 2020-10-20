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Markar Esayan için saygı duruşu!

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta hayatını kaybeden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, İstanbul Milletvekili Markar Esayan için saygı duruşunda bulunuldu.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 21:06
Markar Esayan için saygı duruşu!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Partilerin grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Markar Esayan ile beraber siyaset yaptıkları için kendilerini şanslı addettiklerini söyledi. Zengin, "Üzgünüz. Ailesine ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. İnşallah kitaplarıyla yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

Zengin, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı da kutlayarak, "Kıbrıs bizim için çok önemli. KKTC'nin iyiliği, Türkiye'nin iyiliğidir." görüşünü diye getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Azerbaycan ziyareti kapsamında Gence'ye gittiğini, bu ziyareti anlamlı bulduğunu ifade eden Zengin, "Bu haksız işgale tam yerinden 'dur' demek önemli." dedi.

Zengin de vefatının 17. yılı nedeniyle Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andı.

MARKAR ESAYAN İÇİN SAYGI DURUŞU

Öte yandan, Genel Kurulda, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için saygı duruşunda bulunuldu. Grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de Esayan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiler.

Ak PartiMilletvekiliAzerbaycanMustafa Şentop

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