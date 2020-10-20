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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kritik toplantıda öncelikli olarak Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, doğal gaz arama-tarama faaliyetleri, Libya'daki son durum ve koronavirüsle mücadele ele alınacak.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 10:06
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 15:00'te toplanacak. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda öncelikle olarak Azerbaycan-Ermenistan gerilimi masaya yatırılacak. Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz arama-tarama faaliyetlerinin değerlendirileceği toplantıda Libya'daki son durum da ele alınacak.

Başkan Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve bundan sonra atılacak adımlarda masada olacak.

LibyaRecep Tayyip Erdoğan

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